Prudential Financial Salaires

Le salaire de Prudential Financial va de $37,332 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $241,200 pour un Opérations Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Prudential Financial. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Ingénieur Logiciel
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Développeur Quantitatif

Scientifique des Données
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Actuaire
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste Financier
Median $80K
Analyste Métier
Median $100K
Marketing
Median $165K
Chef de Produit
Median $178K
Chef de Projet
Median $130K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $210K
Développement Commercial
$110K
Analyste de Données
$101K
Manager Science des Données
$161K
Ressources Humaines
$118K
Technologue de l'Information (TI)
$177K
Banquier d'Investissement
$226K
Juridique
$166K
Opérations Marketing
$241K
Designer Produit
Median $132K
Recruteur
Median $122K
Ventes
$37.3K
Analyste Cybersécurité
$104K
Architecte Solutions
$117K
Chef de Programme Technique
$199K
Capital-Risqueur
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Prudential Financial est Opérations Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Prudential Financial est de $131,417.

