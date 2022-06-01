Direktoryo ng mga Kumpanya
Prime Trust
Prime Trust Mga Sweldo

Ang sahod ng Prime Trust ay mula $75,375 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter sa mababang hanay hanggang $331,650 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Prime Trust. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Business Development
$216K
Siyentipiko ng Data
$81.6K
Marketing Operations
$114K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Manager ng Produkto
$151K
Recruiter
$75.4K
Inhinyero ng Software
Median $162K
Manager ng Software Engineering
$332K
Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Prime Trust ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $331,650. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Prime Trust ay $150,750.

