Fidelity Investments Mga Sweldo

Ang sahod ng Fidelity Investments ay mula $7,960 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources sa mababang hanay hanggang $481,562 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Fidelity Investments. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L3 $92.8K
L4 $108K
L5 $158K
L6 $192K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $482K

Mobayl Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Kripto Inhinyero

Sistemas Inhinyero

Kwantiteyting Debeloper

Siyentipiko ng Data
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Manager ng Produkto
L5 $176K
L6 $177K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Business Analyst
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Information Technologist (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Solution Architect
L6 $166K
L7 $233K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Financial Analyst
L3 $69.6K
L6 $138K
Customer Service
Median $60K
Disenyor ng Produkto
L4 $105K
L5 $140K

UX Disayner

Data Analyst
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Konsultant sa Pamamahala
Median $160K
Project Manager
Median $163K
Manager ng Software Engineering
Median $173K
Data Science Manager
Median $250K
Marketing
Median $155K
Program Manager
Median $192K
Cybersecurity Analyst
Median $138K
UX Researcher
Median $240K
Actuary
Median $135K
Sales
Median $96K
Technical Program Manager
Median $98K
Venture Capitalist
Median $185K

Prinsipal

Accountant
$102K

Technical Accountant

Administrative Assistant
$60.2K
Business Operations
$69.2K
Electrical Engineer
$398K
Human Resources
$8K
Product Design Manager
$234K
Recruiter
$18.4K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

El puesto con mayor salario reportado en Fidelity Investments es Inhinyero ng Software at the L9|VP Software Engineering level con una compensación total anual de $481,562.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments es $155,000.

