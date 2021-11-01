Direktoryo ng mga Kumpanya
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Mga Sweldo

Ang sahod ng Dimensional Fund Advisors ay mula $61,918 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst in United Kingdom sa mababang hanay hanggang $221,000 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Dimensional Fund Advisors. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $149K
Solution Architect
Median $221K
Business Analyst
$116K

Data Analyst
$128K
Financial Analyst
$61.9K
Information Technologist (IT)
$183K
Sales
Median $180K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Dimensional Fund Advisors ay Solution Architect na may taunang kabuuang bayad na $221,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Dimensional Fund Advisors ay $149,050.

Iba pang Resources