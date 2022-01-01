Direktoryo ng mga Kumpanya
NCR Mga Sweldo

Ang sahod ng NCR ay mula $15,650 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) in India sa mababang hanay hanggang $284,220 para sa isang Konsultant sa Pamamahala in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng NCR. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Grade 9 $93.7K
Grade 10 $121K
Grade 11 $126K
Grade 12 $150K
Grade 13 $169K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
Grade 9 $93.5K
Grade 10 $115K
Grade 11 $140K

UX Disayner

Project Manager
Median $113K

Siyentipiko ng Data
Median $115K
Accountant
$128K
Business Analyst
$74.6K
Customer Service
$24.1K
Data Analyst
$75.2K
Financial Analyst
$91.5K
Hardware Engineer
$67.6K
Information Technologist (IT)
$15.6K
Konsultant sa Pamamahala
$284K
Marketing
$59.7K
Mechanical Engineer
$49.2K
Product Design Manager
$119K
Manager ng Produkto
$16.8K
Sales
$59.7K
Manager ng Software Engineering
$71K
Solution Architect
$96.3K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa NCR ay Konsultant sa Pamamahala at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $284,220. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa NCR ay $93,676.

