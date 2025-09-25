NCR Project Manager Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang median na Project Manager kompensasyon in Israel package sa NCR ay umabot sa ₪396K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NCR. Huling na-update: 9/25/2025

Gitna ng Pakete
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Kabuuan bawat taon
₪396K
Antas
11
Pangunahing Sahod
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Mga taon sa kumpanya
10 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa NCR?

₪562K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa NCR in Israel ay may taunang kabuuang bayad na ₪430,911. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa NCR para sa Project Manager role in Israel ay ₪383,528.

