NCR Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa NCR ay mula $93.5K bawat year para sa Grade 9 hanggang $140K bawat year para sa Grade 11. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $133K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NCR. Huling na-update: 9/25/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
