NCR Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa NCR ay mula $93.4K bawat year para sa Grade 9 hanggang $169K bawat year para sa Grade 13. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $100K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NCR. Huling na-update: 9/25/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
