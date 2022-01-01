Yritysluettelo
Splice
Splice Palkat

Splice:n palkka vaihtelee $124,375 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $251,250 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Splice. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $139K
Tuotepäällikkö
Median $160K
Liiketoimintakehitys
$251K

Talousanalyytikko
$124K
Markkinointi
$235K
Tuotesuunnittelija
$220K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Splice on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $251,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Splice ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $190,072.

