Zipcar Palkat

Zipcar:n palkka vaihtelee $27,975 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $253,980 Esikuntapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zipcar. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $41.9K
Tuotepäällikkö
Median $175K
Liiketoimintaoperaatiot
$65.2K

Esikuntapäällikkö
$254K
Data-analyytikko
$143K
Datatieteilijä
$131K
Tuotesuunnittelija
$185K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$28K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$235K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zipcar on Esikuntapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $253,980. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zipcar ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,800.

