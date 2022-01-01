Yritysluettelo
Collective Health
Collective Health Palkat

Collective Health:n palkka vaihtelee $65,325 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $502,500 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Collective Health. Viimeksi päivitetty: 10/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $195K
Tuotepäällikkö
Median $138K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $250K

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$97.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$65.3K
Data-analyytikko
$88.4K
Data-asiantuntija
$124K
Talousanalyytikko
$149K
Tuotesuunnittelija
$170K
Myynti
$503K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Collective Health-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Collective Health on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $502,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Collective Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $143,625.

Muut resurssit