Zocdoc
Zocdoc Palkat

Zocdoc:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $225,750 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zocdoc. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Markkinointi
Median $200K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $226K

Data-asiantuntija
Median $168K
Asiakasmenestys
$70.4K
Tuotesuunnittelija
$201K
Tuotepäällikkö
$173K
Projektipäällikkö
$136K
Rekrytoija
$142K
Myynti
$109K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Zocdoc-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zocdoc on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $225,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zocdoc ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $168,000.

