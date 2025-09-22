Yritysluettelo
Shiftsmart
Shiftsmart Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Shiftsmart:ssa on yhteensä $225K per year. Katso Shiftsmart:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$225K
Taso
-
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Shiftsmart?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

El paquet salarial més alt reportat per a un Ohjelmistoinsinööri a Shiftsmart in United States és una compensació total anual de $375,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Shiftsmart per al rol de Ohjelmistoinsinööri in United States és $175,000.

