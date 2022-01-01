Yritysluettelo
Pluralsight
Pluralsight Palkat

Pluralsight:n palkka vaihtelee $62,559 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $425,850 Asiakasmenestys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pluralsight. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datatieteilijä
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Liiketoiminta-analyytikko
Median $86K
Asiakasmenestys
$426K
Tietoteknologi (IT)
$80K
Markkinointioperaatiot
$102K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$241K
Projektipäällikkö
$87.1K
Myynti
Median $125K
Myynti-insinööri
$136K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$62.6K
Ratkaisuarkkitehti
$136K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$116K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pluralsight-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Pluralsight on Asiakasmenestys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $425,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pluralsight ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,675.

