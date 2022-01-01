Yritysluettelo
VTS
VTS Palkat

VTS:n palkka vaihtelee $88,200 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $850,944 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä VTS. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $115K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $155K
Tuotesuunnittelija
Median $92K

Tuotepäällikkö
Median $116K
Liiketoiminta-analyytikko
$88.2K
Asiakaspalvelu
$118K
Asiakasmenestys
$179K
Datatieteilijä
$161K
Laitteistoinsinööri
$107K
Projektipäällikkö
$114K
Rekrytoija
$851K
Myynti
$189K
Myynti-insinööri
$161K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$116K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

VTS-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä VTS on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $850,944. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä VTS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $116,920.

