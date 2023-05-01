Yritysluettelo
Monarch Tractor
Monarch Tractor Palkat

Monarch Tractor:n palkka vaihtelee $125,625 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $260,295 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Monarch Tractor. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $168K
Koneinsinööri
$143K
Tuotepäällikkö
$144K

Ohjelmistoinsinööri
$126K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$260K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Monarch Tractor on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $260,295. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Monarch Tractor ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $144,218.

