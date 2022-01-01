Yritysluettelo
Snap
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Snap Palkat

Snap:n palkka vaihtelee $61,215 kokonaiskorvauksena vuodessa Luotettavuus ja turvallisuus -tehtävässä alemman pään mukaan $1,472,985 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Snap. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

Virtuaalitodellisuus-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Data-asiantuntija
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Tuotepäällikkö
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ohjelmistokehityspäällikkö
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Tekninen ohjelmapäällikkö
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Myynti
Median $235K

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuuspäällikkö

Tuotesuunnittelija
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX-suunnittelija

Rekrytoija
L3 $146K
L4 $162K

Tekninen rekrytoija

Markkinointi
L3 $182K
L4 $251K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Ohjelmapäällikkö
Median $260K
Kirjanpitäjä
Median $150K

Tekninen kirjanpitäjä

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $165K
Koneinsinööri
Median $352K
Liiketoiminta-analyytikko
$90.5K
Liiketoimintakehitys
$304K
Asiakaspalveluoperaatiot
$79.9K
Data-analyytikko
$144K
Data-tieteen päällikkö
$302K
Talousanalyytikko
$234K
Laitteistoinsinööri
$144K
Juridiikka
$120K
Liikkeenjohdon konsultti
$377K
Markkinointioperaatiot
$176K
Optiikka-insinööri
$527K
Kumppanuuspäällikkö
$643K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$570K
Projektipäällikkö
$98K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$159K
Luotettavuus ja turvallisuus
$61.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

V 1

33%

V 2

13%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)

  • 13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Snap에서 보고된 최고 급여 직무는 Ohjelmistokehityspäällikkö at the L8 level이며 연간 총 보상은 $1,472,985입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $302,575입니다.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Snap ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit