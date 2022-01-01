Coinbase Palkat

Yritysluettelo
Coinbase:n palkka vaihtelee $69,345 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $1,186,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Coinbase. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Krypto-insinööri

Tuotepäällikkö
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Tuotesuunnittelija
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Vuorovaikutussuunnittelija

UX-suunnittelija

Data-asiantuntija
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Tekninen ohjelmapäällikkö
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Ohjelmistokehityspäällikkö
M6 $560K
M7 $772K
Kyberturvallisuusanalyytikko
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Henkilöstöhallinto
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Markkinointi
IC5 $200K
IC6 $270K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Ohjelmapäällikkö
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektipäällikkö
IC5 $213K
IC6 $346K
Talousanalyytikko
Median $214K
Data-analyytikko
Median $175K
Liiketoimintakehitys
Median $477K
Juridiikka
Median $526K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $240K
Data-tieteen päällikkö
Median $380K
Hallinnollinen assistentti
$143K
Liiketoimintaoperaatiot
$200K
Liiketoiminta-analyytikko
$263K
Asiakaspalvelu
$69.3K
Asiakaspalveluoperaatiot
$135K
Asiakasmenestys
$352K
Liikkeenjohdon konsultti
$335K
Markkinointioperaatiot
$550K
Rekrytoija
$228K
Myynti
$213K
Ratkaisuarkkitehti
$219K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

UX-tutkija
Median $262K
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Coinbase-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Coinbase-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Coinbase on Ohjelmistoinsinööri at the IC8 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $1,186,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Coinbase ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $268,745.

Muut resurssit