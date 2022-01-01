Yritysluettelo
Upstart
Upstart Palkat

Upstart:n palkka vaihtelee $142,572 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $448,833 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Upstart. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Tuotepäällikkö
L5 $339K
L6 $438K
Datatieteen päällikkö
Median $438K
Data-analyytikko
Median $165K
Talousanalyytikko
Median $200K
Rekrytoija
Median $210K
Liiketoiminta-analyytikko
$189K
Henkilöstöhallinto
$279K
Tuotesuunnittelija
$143K
Ohjelmapäällikkö
$194K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$185K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$344K
Pääomasijoittaja
$279K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Upstart-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Upstart on Ohjelmistosuunnittelija at the L6 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $448,833. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Upstart ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $279,353.

