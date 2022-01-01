Yritysluettelo
Zillow
Zillow Palkat

Zillow:n palkka vaihtelee $69,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $493,852 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zillow. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Tuotepäällikkö
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Ohjelmistokehityspäällikkö
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Tuotesuunnittelija
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-suunnittelija

Tekninen ohjelmapäällikkö
P4 $268K
P5 $261K
Liiketoiminta-analyytikko
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Business Intelligence -analyytikko

Markkinointi
P3 $122K
P4 $200K
Ohjelmapäällikkö
Median $145K
Myynti
P3 $133K
P4 $165K
Talousanalyytikko
Median $120K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $160K
Tietoteknologi (IT)
Median $147K
Rekrytoija
Median $160K
UX-tutkija
Median $155K
Data-analyytikko
Median $118K
Datatieteen päällikkö
Median $320K
Lakiasiat
Median $160K
Kirjanpitäjä
Median $69K

Tekninen kirjanpitäjä

Hallinnollinen assistentti
$103K
Liiketoimintaoperaatiot
$113K
Liiketoiminnan kehittäminen
$132K
Asiakaspalvelu
$83.3K
Henkilöstöhallinto
$210K
Markkinointioperaatiot
$192K
Projektipäällikkö
$140K
Tuottooperaatiot
$121K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$307K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zillow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zillow on Ohjelmistosuunnittelija at the P6 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $493,852. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zillow ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,938.

Muut resurssit