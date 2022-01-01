Yritysluettelo
Pinterest Palkat

Pinterest:n palkka vaihtelee $16,080 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $1,154,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pinterest. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Ohjelmistokehityspäällikkö
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Tuotepäällikkö
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Tuotesuunnittelija
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX-suunnittelija

Myynti
Median $204K

Asiakkuuspäällikkö

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $265K
Data-analyytikko
Median $300K
Talousanalyytikko
Median $152K
Projektipäällikkö
Median $156K
UX-tutkija
Median $275K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $213K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $152K
Data-tieteen päällikkö
Median $525K
Markkinointi
Median $261K
Ohjelmapäällikkö
Median $174K
Henkilöstöhallinto
Median $160K
Kirjanpitäjä
$715K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$176K
Liiketoimintakehitys
$157K
Esikuntapäällikkö
$211K
Yrityskehitys
$896K
Asiakaspalvelu
$56.5K
Graafinen suunnittelija
$196K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$55.2K
Juridiikka
$117K
Markkinointioperaatiot
$16.1K
Kumppanuuspäällikkö
$91.6K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$249K
Rekrytoija
$76.2K
Myynti-insinööri
$219K
Kokonaispalkkiot
$283K
Pääomasijoittaja
$159K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

50%

V 1

33%

V 2

17%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Pinterest-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 17% ansaitsee 3rd-V (4.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pinterest-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pinterest-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

El puesto mejor pagado reportado en Pinterest es Ohjelmistokehityspäällikkö at the M18 level con una compensación total anual de $1,154,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pinterest es $248,750.

