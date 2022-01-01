Yritysluettelo
Dropbox Palkat

Dropbox:n palkka vaihtelee $85,576 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $884,238 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Dropbox. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Vuorovaikutussuunnittelija

UX-suunnittelija

Tuotepäällikkö
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Ohjelmistokehityspäällikkö
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Data-asiantuntija
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Markkinointi
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Tekninen ohjelmapäällikkö
IC3 $253K
IC4 $314K
Rekrytoija
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-tutkija
Median $240K
Tuotesuunnittelupäällikkö
Median $426K
Ohjelmapäällikkö
Median $157K
Myynti
Median $180K
Ratkaisuarkkitehti
Median $171K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Hallinnollinen assistentti
$104K
Liiketoimintaoperaatiot
$191K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$151K
Liiketoiminta-analyytikko
$198K
Liiketoimintakehitys
$428K
Esikuntapäällikkö
$111K
Yrityskehitys
$134K
Asiakaspalvelu
$85.6K
Data-analyytikko
$197K
Data-tieteen päällikkö
$667K
Talousanalyytikko
$96.5K
Graafinen suunnittelija
$222K
Laitteistoinsinööri
$308K
Henkilöstöhallinto
$343K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$145K
Juridiikka
$196K
Markkinointioperaatiot
$180K
Kumppanuuspäällikkö
$98.6K
Myynti-insinööri
$365K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$319K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Dropbox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

The highest paying role reported at Dropbox is Ohjelmistokehityspäällikkö at the M6 level with a yearly total compensation of $884,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dropbox is $242,822.

Muut resurssit