InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Palkat

InnoPeak Technology:n palkkaväli vaihtelee $93,132:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $265,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä InnoPeak Technology. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $265K
Datatieteilijä
$237K
Laitteistoinsinööri
$165K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Lakiasiat
$221K
Tuotesuunnittelija
$109K
Tuotevastaava
$93.1K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli InnoPeak Technology:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $265,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
InnoPeak Technology:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $192,960.

