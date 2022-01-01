Roblox Palkat

Yrityshakemisto
Roblox:n palkkaväli vaihtelee $19,386:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Graafinen suunnittelija :lle alaosassa $1,200,556:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Roblox. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Koneoppimisen insinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Verkko-insinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Videopelien ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Rekrytoija
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tekninen rekrytoija

Tuotesuunnittelija
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Datatieteilijä
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Talousanalyytikko
Median $185K
Markkinointi
Median $260K
Toimistoassistentti
$141K
Liiketoiminta-analyytikko
$161K
Datatieteen päällikkö
$564K
Graafinen suunnittelija
$19.4K
Henkilöstöhallinto
$281K
Tietotekniikan asiantuntija
$275K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$467K
Ohjelmajohtaja
$296K
Tietoturva-analyytikko
$318K
Tekninen ohjelmajohtaja
$274K
Tekninen kirjoittaja
$191K
Luottamus ja turvallisuus
$228K
Pääomasijoittaja
$653K
Omistusoikeuden aikataulu

33%

VUOSI 1

33%

VUOSI 2

33%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

Roblox:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 33% kertyvät 1st-VUOSI (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% kertyvät 2nd-VUOSI (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% kertyvät 3rd-VUOSI (8.25% neljännesvuosittain)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Roblox:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Roblox:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the TD1 level vuotuisella kokonaiskorvauksella $1,200,556. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Roblox:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $332,693.

Muut resurssit