F5 Networks
F5 Networks Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in Netherlands F5 Networks:ssa vaihtelee €79.1K ja €111K per year välillä. Katso F5 Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€85.8K - €104K
Netherlands
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€79.1K€85.8K€104K€111K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

€142K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

F5 Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

The highest paying salary package reported for a Asiakaspalvelu at F5 Networks in Netherlands sits at a yearly total compensation of €110,611. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Asiakaspalvelu role in Netherlands is €79,144.

Muut resurssit