Citrix Palkat

Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
V 1
33.33%
V 2
33.33%
V 3
Citrix-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.33% ansaitsee 1st-V (33.33% vuosittain)
33.33% ansaitsee 2nd-V (33.33% vuosittain)
33.33% ansaitsee 3rd-V (33.33% vuosittain)
