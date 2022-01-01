Yritysluettelo
Citrix
Citrix Palkat

Citrix:n palkka vaihtelee $25,125 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $224,420 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Citrix. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $220K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $88.6K

Markkinointi
Median $182K
Ratkaisuarkkitehti
Median $123K

Cloud Architect

Liiketoiminta-analyytikko
$121K
Asiakaspalvelu
$25.1K
Asiakasmenestys
$63.6K
Data-analyytikko
$25.3K
Data-tieteen päällikkö
$94.4K
Data-asiantuntija
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Liikkeenjohdon konsultti
$189K
Markkinointioperaatiot
$111K
Tuotesuunnittelija
$180K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$224K
Ohjelmapäällikkö
$148K
Myynti-insinööri
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$79.2K
Tekninen kirjoittaja
$28.2K
Ansaintaaikataulu

33.33%

V 1

33.33%

V 2

33.33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Citrix-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.33% ansaitsee 1st-V (33.33% vuosittain)

  • 33.33% ansaitsee 2nd-V (33.33% vuosittain)

  • 33.33% ansaitsee 3rd-V (33.33% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Citrix on Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $224,420. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citrix ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,458.

