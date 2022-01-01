Yrityshakemisto
F5 Networks
F5 Networks Palkat

F5 Networks:n palkkaväli vaihtelee $96,393:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Technical Account Manager :lle alaosassa $368,333:aan Liiketoimintaprosessit :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä F5 Networks. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Verkko-insinööri

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $225K
Markkinointi
Median $213K

Myyntitekniikan asiantuntija
Median $262K
Tietoturva-analyytikko
Median $111K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $296K
Datatieteilijä
Median $200K
Rekrytoija
Median $153K
Myynti
Median $238K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $201K
Tuotesuunnittelija
Median $213K
Liiketoimintaprosessit
$368K
Liiketoiminta-analyytikko
$117K
Asiakaspalvelu
$107K
Dataanalyytikko
$106K
Talousanalyytikko
$115K
Laitteistoinsinööri
$163K
Henkilöstöhallinto
Median $195K
Markkinointitoiminnot
$166K
Ohjelmajohtaja
$230K
Projektipäällikkö
$110K
Ratkaisuarkkitehti
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Tekninen kirjoittaja
$169K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

F5 Networks:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli F5 Networks:ssa on Liiketoimintaprosessit at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $368,333. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
F5 Networks:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $195,000.

