Extreme Networks Palkat

Extreme Networks:n palkka vaihtelee $97,013 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $243,775 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Extreme Networks. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
P3 $104K
P4 $104K
Asiakaspalvelu
$97K
Laitteistoinsinööri
$114K

Markkinointi
$166K
Tuotesuunnittelija
$211K
Tuotepäällikkö
$133K
Ohjelmapäällikkö
$176K
Myynti
$244K
Myynti-insinööri
$192K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $195K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$147K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Extreme Networks on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $243,775. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Extreme Networks ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,225.

