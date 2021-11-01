Zwift Palgad

Ettevõtete kataloog
Zwift palk ulatub $75,154 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $264,500 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zwift. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Tootejuht
Median $265K
Tarkvaraarendaja
Median $138K
Andmeteadlane
Median $215K

Inimressursid
$186K
Turundus
$75.2K
Programmijuht
$156K
Tarkvaraarenduse Juht
$188K
Tehnilise Programmi Juht
$150K
KKK

The highest paying role reported at Zwift is Tootejuht with a yearly total compensation of $264,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zwift is $170,850.

