Magic Leap
Magic Leap Palgad

Magic Leap palk ulatub $90,554 kogutasus aastas Riistvarainsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $324,719 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Magic Leap. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Mehaanikinsener
Median $113K
Turundus
Median $151K

Ärianalüütik
$167K
Andmeteadlane
Median $150K
Elektriinsener
$204K
Riistvarainsener
$90.6K
Inimressursid
$199K
Õiguslik
$189K
Optikainsener
$155K
Toote Disainer
$92.3K
Tootejuht
$216K
Programmijuht
$174K
Värbaja
$176K
Tarkvaraarenduse Juht
$322K
Tehnilise Programmi Juht
$259K
UX Uurija
$119K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Magic Leap ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Magic Leap on Tarkvaraarendaja at the Principal Software Engineer level aastase kogutasuga $324,719. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Magic Leap keskmine aastane kogutasu on $169,699.

Muud ressursid