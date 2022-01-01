Zocdoc Palgad

Ettevõtete kataloog
Zocdoc palk ulatub $70,350 kogutasus aastas Kliendi Edu ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $225,750 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Zocdoc. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack tarkvarainsener

Turundus
Median $200K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $226K

Andmeteadlane
Median $168K
Kliendi Edu
$70.4K
Toote Disainer
$201K
Tootejuht
$173K
Projektijuht
$136K
Värbaja
$142K
Müük
$109K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Zocdoc ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Zocdoc on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $225,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Zocdoc keskmine aastane kogutasu on $168,000.

