Udaan Palgad

Udaan palk ulatub $3,482 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $118,850 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Udaan. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $60K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $75.3K

Tootejuht
Median $85.4K
Raamatupidaja
$3.5K
Ärianalüütik
$27.9K
Äri Arendus
$119K
Andmeanalüütik
$17.4K
Moedisainer
$10.7K
Finantsanalüütik
$38.8K
Inimressursid
$33.6K
Õiguslik
$34.7K
Turundus
$59.6K
Toote Disainer
$36.4K
Programmijuht
$58.9K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Udaan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Udaan on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $118,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Udaan keskmine aastane kogutasu on $38,861.

