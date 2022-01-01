Ettevõtete kataloog
Razorpay
Razorpay Palgad

Razorpay palga vahemik varieerub $4,880 kogu kompensatsioonis aastas Turunduse operatsioonid madalamas otsas kuni $200,862 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Razorpay. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend tarkvara insener

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

DevOps insener

Tarkvaraarenduse juht
Median $101K
Tootehaldusr
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Toote disainer
Median $44.8K

UX disainer

Ärianalüütik
Median $22.8K
Andmeteadlane
Median $33.9K
Tehniline programmijuht
Median $58.2K
Äri arendus
$73.2K
Andmeanalüütik
$14K
Andmeteaduse juht
$194K
Personaliosakond
$76.3K
Juhtimiskonsultant
$63.8K
Turundus
$33.6K
Turunduse operatsioonid
$4.9K
Toote disaini juht
$67.4K
Programmijuht
$29.6K
Projektijuht
$24.5K
Müük
$141K
Lahendusarhitekt
$201K
Tehniline kirjutaja
$29.4K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Razorpay-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

7 years post-termination exercise window.

KKK

Kõrgeima palgaga roll Razorpay on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $200,862. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Razorpay mediaan aastane kogukompensatsioon on $63,845.

