Hexaware Technologies Palgad

Hexaware Technologies palk ulatub $3,616 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $273,625 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hexaware Technologies. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $7.2K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $122K
Raamatupidaja
$3.6K

Ärioperatsioonid
$5.3K
Ärianalüütik
$7.3K
Klienditeenindus
$5.4K
Andmeanalüütik
$21.8K
Andmeteadlane
$10.1K
Finantsanalüütik
$15.6K
Infotehnoloog (IT)
$79.7K
Turundus
$7.5K
Tootejuht
$98.5K
Projektijuht
$121K
Tarkvaraarenduse Juht
$31.3K
Tehnilise Programmi Juht
$274K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Hexaware Technologies on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $273,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hexaware Technologies keskmine aastane kogutasu on $15,635.

