Twilio Palgad

Twilio palk ulatub $25,870 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $623,924 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Twilio. Viimati uuendatud: 10/18/2025

Tarkvaraarendaja
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Tootejuht
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Tarkvaraarenduse Juht
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Müük
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Kliendihaldusjuht

Toote Disainer
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX disainer

Värbaja
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Turundus
L3 $145K
L4 $241K
Andmeanalüütik
Median $142K
Müügiinsener
Median $256K
Andmeteadlane
Median $303K
Finantsanalüütik
Median $170K
Toote Disaini Juht
Median $225K
Programmijuht
Median $189K
Ärianalüütik
Median $150K
Klienditeenindus
Median $96K
Projektijuht
Median $248K
Raamatupidaja
$103K

Technical Accountant

Administratiivassistent
$175K
Ärioperatsioonid
$272K
Ärioperatsioonide Juht
$304K
Äri Arendus
$246K
Staabiülem
$195K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$220K
Kliendi Edu
$75.3K
Andmeteaduse Juht
$89.1K
Inimressursid
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Õiguslik
$151K
Turundusoperatsioonid
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Lahenduste Arhitekt
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Tehnilise Programmi Juht
$179K
Tehniline Kirjutaja
$238K
UX Uurija
$126K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Twilio ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Twilio on Tarkvaraarendaja at the IC6 level aastase kogutasuga $623,924. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Twilio keskmine aastane kogutasu on $220,710.

