Ettevõtete kataloog
Okta
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Okta Palgad

Okta palk ulatub $66,000 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $868,333 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Okta. Viimati uuendatud: 9/17/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Tarkvaraarenduse Juht
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Tootejuht
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Turundus
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Tooteturunduse juht

Müügiinsener
Median $200K
Müük
Median $195K
Lahenduste Arhitekt
Median $213K

Pilveturvalisuse Arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
Median $220K
Toote Disainer
Median $143K

UX disainer

Infotehnoloog (IT)
Median $185K
Ärioperatsioonid
Median $240K
Ärianalüütik
Median $257K
Klienditeenindus
Median $150K
Programmijuht
Median $249K
Värbaja
Median $166K
Administratiivassistent
Median $66K
Raamatupidaja
$310K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonide Juht
$210K
Äri Arendus
$76.5K
Staabiülem
$169K
Kliendi Edu
$149K
Andmeanalüütik
$213K
Andmeteadlane
$206K
Finantsanalüütik
$221K
Inimressursid
$184K
Õiguslik
$214K
Küberturvalisuse Analüütik
$145K
Tehniline Kliendihaldustöötaja
$141K
Tehniline Kirjutaja
Median $144K
UX Uurija
$118K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33.4%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Okta ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.4% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.40% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

No cliff

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Okta ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

No cliff

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Okta on Tarkvaraarenduse Juht at the Sr. Director level aastase kogutasuga $868,333. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Okta keskmine aastane kogutasu on $213,060.

Esiletõstetud töökohad

    Okta jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid