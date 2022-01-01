Ettevõtete kataloog
Palantir
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Palantir Palgad

Palantir palk ulatub $77,113 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $408,000 Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Palantir. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $255K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Väljastatud tarkvarainsener

Äri Arendus
Median $150K
Tehnilise Programmi Juht
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Tootejuht
Median $200K
Lahenduste Arhitekt
Median $177K
Andmeteadlane
Median $183K
Toote Disainer
Median $175K
Programmijuht
Median $180K
Projektijuht
Median $150K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $300K
Raamatupidaja
$126K

Tehniline raamatupidaja

Administratiivassistent
$77.1K
Ärioperatsioonid
$241K
Ärianalüütik
$141K
Ettevõtte Arendus
$132K
Inimressursid
$104K
Infotehnoloog (IT)
$408K
Õiguslik
$255K
Juhtimiskonsultant
$164K
Turundus
$134K
Toote Disaini Juht
$302K
Värbaja
$165K
Müük
$137K
Müügiinsener
$147K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Palantir ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palantir ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palantir ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Palantir on Infotehnoloog (IT) at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $408,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palantir ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,357.

Esiletõstetud töökohad

    Palantir jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid