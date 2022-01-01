Ettevõtete kataloog
Treasure Data
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Treasure Data Palgad

Treasure Data palk ulatub $75,750 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $225,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Treasure Data. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $195K
Tootejuht
Median $225K
Andmeanalüütik
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Andmeteadlane
$111K
Turundus
$222K
Toote Disainer
$145K
Müük
$205K
Müügiinsener
$102K
Tarkvaraarenduse Juht
$208K
Lahenduste Arhitekt
$121K
Technical Account Manager
$173K
Tehnilise Programmi Juht
$75.7K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Treasure Data on Tootejuht aastase kogutasuga $225,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Treasure Data keskmine aastane kogutasu on $159,293.

Esiletõstetud töökohad

    Treasure Data jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid