Proofpoint Palgad

Proofpoint palk ulatub $72,436 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $543,150 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Proofpoint. Viimati uuendatud: 9/17/2025

Tarkvaraarendaja
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Raamatupidaja
Median $134K
Andmeteaduse Juht
Median $420K

Tootejuht
Median $225K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $394K
Müük
Median $142K
Ärianalüütik
$79.6K
Andmeteadlane
$72.4K
Finantsanalüütik
$112K
Inimressursid
$169K
Infotehnoloog (IT)
$265K
Turundus
$543K
Toote Disainer
$134K
Värbaja
$154K
Küberturvalisuse Analüütik
$127K
Tehnilise Programmi Juht
$186K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Proofpoint ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Proofpoint的年度总薪酬中位数为$169,150。

