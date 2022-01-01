Ettevõtete kataloog
Docker
Docker Palgad

Docker palk ulatub $104,475 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $499,988 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Docker. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $262K
Müügiinsener
Median $280K
Ärioperatsioonid
$114K

Klienditeenindus
$104K
Turundus
$176K
Toote Disainer
$500K
Tootejuht
$162K
Müük
$185K
Tarkvaraarenduse Juht
$250K
Lahenduste Arhitekt
$202K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Docker on Toote Disainer at the Common Range Average level aastase kogutasuga $499,988. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Docker keskmine aastane kogutasu on $193,633.

