Mediaanne Toote Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes ThoughtSpot on ₹6.78M year kohta. Vaata ettevõtte ThoughtSpot kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹6.78M
Tase
Senior
Põhipalk
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ThoughtSpot ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes ThoughtSpot in India on aastase kogutasuga ₹12,123,799. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtSpot Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹7,751,326.

