Ettevõtete kataloog
ThoughtSpot
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

ThoughtSpot Palgad

ThoughtSpot palk ulatub $12,271 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $326,625 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ThoughtSpot. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Turundus
Median $148K
Ärianalüütik
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ettevõtte Arendus
$159K
Andmeteadlane
$133K
Infotehnoloog (IT)
$49.8K
Toote Disainer
$30.9K
Toote Juht
$110K
Värbaja
$12.3K
Müük
$327K
Küberturbe Analüütik
$107K
Tarkvaraarenduse Juht
$152K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ThoughtSpot ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ThoughtSpot on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $326,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ThoughtSpot keskmine aastane kogutasu on $108,845.

Esiletõstetud töökohad

    ThoughtSpot jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid