Shopify Palgad

Shopify palk ulatub $40,655 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $367,054 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shopify. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L4 $74.5K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Andmeteadlane
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Tootejuht
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Toote Disainer
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX disainer

Turundus
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Tarkvaraarenduse Juht
L7 $264K
L8 $367K
Klienditeenindus
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Andmeteaduse Juht
L7 $221K
L8 $279K
Finantsanalüütik
L5 $90.4K
L6 $121K
Ärianalüütik
Median $97.9K
Müügiinsener
Median $151K
Ärioperatsioonid
Median $350K
Turundusoperatsioonid
Median $102K
Värbaja
Median $130K
Lahenduste Arhitekt
Median $105K

Andmete arhitekt

Pilveturvalisuse Arhitekt

Ärioperatsioonide Juht
Median $106K
Inimressursid
Median $90K
Müük
Median $87.4K
Tehnilise Programmi Juht
Median $276K
Tehniline Kirjutaja
Median $66.7K
Äri Arendus
Median $326K
Toote Disaini Juht
Median $315K
Programmijuht
Median $150K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $109K
Raamatupidaja
$89.6K
Administratiivassistent
$41K
Staabiülem
$109K
Tekstikirjutaja
$52.6K
Andmeanalüütik
$164K
Graafiline Disainer
$149K
Infotehnoloog (IT)
$294K
Õiguslik
$198K
Juhtimiskonsultant
$241K
Projektijuht
$128K
UX Uurija
Median $100K
Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Shopify ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartaliti)

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Shopify ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Shopify ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shopify on Tarkvaraarenduse Juht at the L8 level aastase kogutasuga $367,054. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shopify keskmine aastane kogutasu on $124,776.

