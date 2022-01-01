Ettevõtete kataloog
Guidewire Software
Guidewire Software Palgad

Guidewire Software palk ulatub $16,768 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $371,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Guidewire Software. Viimati uuendatud: 10/19/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $256K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $371K

Lahenduste Arhitekt
Median $230K

Data Architect

Värbaja
Median $122K
Müük
Median $313K
Tehnilise Programmi Juht
Median $204K
Raamatupidaja
$263K
Andmeanalüütik
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Turundus
$231K
Inimeste Operatsioonid
$277K
Toote Disainer
$193K
Tootejuht
$137K
Programmijuht
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

24%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Guidewire Software ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 24% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.00% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Guidewire Software on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $371,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Guidewire Software keskmine aastane kogutasu on $218,891.

