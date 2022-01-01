Ettevõtete kataloog
Synopsys
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Synopsys Palgad

Synopsys palk ulatub $21,220 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $413,667 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Synopsys. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Riistvarainsener
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC insener

SoC insener

FPGA insener

Tarkvaraarendaja
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Teadur

Tootejuht
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Küberturvalisuse Analüütik
Median $121K
Tarkvaraarenduse Juht
69 $317K
100 $414K
Lahenduste Arhitekt
Median $310K

Andmete arhitekt

Pilveturvalisuse Arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
Median $45.5K
Elektriinsener
Median $326K
Toote Disainer
Median $145K
Toote Disaini Juht
Median $330K
Andmeteadlane
Median $154K
Müük
Median $331K
Programmijuht
Median $357K
Ärianalüütik
$140K
Klienditeenindus
$87.1K
Kliendi Edu
$90.5K
Andmeanalüütik
$45.2K
Andmeteaduse Juht
$159K
Finantsanalüütik
$151K
Inimressursid
$270K
Infotehnoloog (IT)
$34.6K
Juhtimiskonsultant
$257K
Turundus
$175K
Mehaanikinsener
$39.9K
Projektijuht
$146K
Müügiinsener
$120K
Tehniline Kirjutaja
$21.2K
UX Uurija
$193K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Synopsys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Synopsys on Tarkvaraarenduse Juht at the 100 level aastase kogutasuga $413,667. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Synopsys keskmine aastane kogutasu on $166,156.

Esiletõstetud töökohad

    Synopsys jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid