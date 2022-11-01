Ettevõtete kataloog
SEI Investments
SEI Investments Palgad

SEI Investments palk ulatub $24,556 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $155,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SEI Investments. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Ärianalüütik
Median $100K
Tootejuht
Median $155K
Tarkvaraarendaja
Median $24.6K

Raamatupidaja
$74.6K
Administratiivassistent
$42.9K
Ärioperatsioonid
$49.2K
Finantsanalüütik
$50K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SEI Investments on Tootejuht aastase kogutasuga $155,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SEI Investments keskmine aastane kogutasu on $49,980.

