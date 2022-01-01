Airbnb Palgad

Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android insener

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Andmeteadlane
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Tootejuht
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Toote Disainer
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX disainer

Tarkvaraarenduse Juht
M1 $602K
M2 $765K
Värbaja
G8 $189K
G9 $209K

Tehniliste spetsialistide värbaja

Tehnilise Programmi Juht
L5 $349K
L6 $499K
Finantsanalüütik
Median $301K
Projektijuht
Median $200K
Turundus
Median $300K
Programmijuht
Median $330K
Ärianalüütik
Median $33.5K
Andmeanalüütik
Median $157K
Õiguslik
Median $275K

Õigusnõustaja

Müük
Median $100K
Andmeteaduse Juht
Median $620K
Administratiivassistent
Median $155K
Äri Arendus
Median $130K
Infotehnoloog (IT)
Median $230K
UX Uurija
Median $340K
Raamatupidaja
$190K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonid
$349K
Ärioperatsioonide Juht
$267K
Tekstikirjutaja
$246K
Inimressursid
$126K
Turundusoperatsioonid
$367K
Mehaanikinsener
$295K
Inimeste Operatsioonid
$402K
Toote Disaini Juht
$348K
Tuluoperatsioonid
$266K
Müügiinsener
$71.5K
Küberturvalisuse Analüütik
$117K
Õiguste omandamise graafik

35%

AASTA 1

30%

AASTA 2

20%

AASTA 3

15%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Airbnb ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 35% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.75% kvartaliti)

  • 30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (7.50% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.75% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Airbnb ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Airbnb ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Airbnb on Tarkvaraarendaja at the G11 level aastase kogutasuga $836,108. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airbnb keskmine aastane kogutasu on $301,000.

Muud ressursid