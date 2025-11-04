Ettevõtete kataloog
SEI Investments
SEI Investments Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes SEI Investments on ₹2.13M year kohta. Vaata ettevõtte SEI Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
Kokku aastas
₹2.13M
Tase
L3
Põhipalk
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹101K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed SEI Investments?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SEI Investments in India on aastase kogutasuga ₹2,141,969. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SEI Investments Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,130,740.

