Keskmine Tehnilise Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Reddit ulatub $151K kuni $211K year kohta. Vaata ettevõtte Reddit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$162K - $191K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$151K$162K$191K$211K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Reddit logo

$20K

Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Vesting Schedule 100% after year 1.



