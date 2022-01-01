Reddit Palgad

Reddit palk ulatub $125,899 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $874,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Reddit. Viimati uuendatud: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.
100%
AASTA 1
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.