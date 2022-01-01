Ettevõtete kataloog
Reddit
Reddit Palgad

Reddit palk ulatub $125,899 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $874,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Reddit. Viimati uuendatud: 8/29/2025

Tarkvaraarendaja
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Andmeteadlane
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Toote Disainer
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX disainer

Tarkvaraarenduse Juht
Median $515K
Müük
IC3 $176K
IC4 $175K
Andmeteaduse Juht
Median $450K
UX Uurija
Median $260K
Finantsanalüütik
Median $140K
Projektijuht
Median $145K
Värbaja
Median $145K
Raamatupidaja
Median $154K

Tehniline raamatupidaja

Andmeanalüütik
$250K
Infotehnoloog (IT)
$210K
Programmijuht
$201K
Küberturvalisuse Analüütik
$222K
Lahenduste Arhitekt
$147K

Andmete arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$176K
Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Reddit on Tarkvaraarendaja at the IC6 level aastase kogutasuga $874,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Reddit keskmine aastane kogutasu on $235,959.

